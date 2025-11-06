В Подмосковье завершается голосование за «народного доктора»

Сегодня последний день, когда жители Московской области могут принять участие в голосовании «Народный доктор Московской области», которое проходит на портале «Добродел». (https://vote.vmeste.mosreg.ru/zdrav2025). По его итогам будут определены лучшие детский и взрослый врачи любой специальности, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В течение месяца на портале „Добродел“ продолжалось голосование жителей за „народного доктора“ Подмосковья. В нем приняли участие более 14 тыс. человек. Сегодня последняя возможность отдать голос за любимого доктора. В ближайшее время экспертная комиссия подведет итоги и определит победителей, они получат денежные призы», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Голосование на портале «Добродел» завершается сегодня, 6-го ноября. Результаты конкурса и имена победителей будут опубликованы на сайте Минздрава МО и в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.