В Подмосковье заработало еще четыре единицы тяжелой медтехники

В поликлинике № 14 Балашихинской больницы начал работу новый маммограф. Также два новых рентген-аппарата запустили в психиатрической больнице № 5 и амбулатории Щелковской больницы в Медвежьих Озерах. Кроме того, сегодня заработал новый флюорограф в поликлинике № 2 Щелковской больницы во Фрянове. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Оснащение больниц современной техникой — основа качественной диагностики различных патологий и последующего лечения. Сегодня запустили 4 единицы тяжелой медтехники — 2 рентген-аппарата, флюорограф и маммограф. На закупку нового оборудования было направлено более 80,6 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через портал «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.