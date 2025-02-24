В Подмосковье заработала 37 по счету школа паллиативного пациента

В Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной «горячей линией» по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. В том числе под его руководством работают школы паллиативного пациента, занятия в которых проводятся бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В регионе открылась 37-я школа паллиативного пациента, где пройти бесплатное обучение здесь могут родственники и соцработники. На занятиях наши специалисты расскажут, как создать комфортные условия дома, организовать правильный уход за больным. Также в регионе работают школы ухода на базе симуляционных классов в социальных центрах, там также можно пройти обучение по уходу за инвалидами», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Первая школа паллиативного пациента заработала в Клинской больнице в мае прошлого года. Всего за это время обучение в школах прошли 660 человек .

Сейчас в Подмосковье уже работают 37 школ паллиативного пациента: в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других.

График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется. Также задать вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона: 8 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.