В Подмосковье запустили бесплатную диагностику ВПЧ для женщин

Жительницы Подмосковья в возрасте от 21 до 49 лет с этого года могут бесплатно пройти тестирование на вирус папилломы человека в рамках репродуктивной диспансеризации. Обследование проводят в женских консультациях по месту прикрепления, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Вирус папилломы человека протекает бессимптомно, обнаружить его можно только пройдя исследование. В этом году мы запустили в Подмосковье для женщин репродуктивного возраста бесплатную диагностику 14 самых опасных типов ВПЧ, провоцирующих развитие рака шейки матки. Тест на ВПЧ определяет наличие инфекции и конкретный тип вируса, помогая врачам оценить потенциальные риски развития онкологических заболеваний», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В случае выявления онкогенного типа ВПЧ пациентку берут на динамическое наблюдение. Наличие вируса требует регулярного контроля со стороны врача. Исследование основано на анализе биологического материала с шейки матки, процедура безболезненна и занимает минимальное время.

Записаться на прием к гинекологу можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, чат-боты в МАХ и Telegram, а также по телефону 122.

