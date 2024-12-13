В Подмосковье записаться на телемедицинскую консультацию стало легче

На региональном портале госуслуг «Здоровье» реализована новая функция для записи на телемедицинскую консультацию к врачу. Теперь сделать это можно на главной странице портала при записи на прием к специалисту, выбрав формат «Онлайн-прием», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для удобства жителей мы открыли возможность выбора между очным визитом к врачу и телемедицинской консультацией. Преимущество онлайн-консультации состоит в том, что не надо тратить время на поездку в поликлинику, достаточно иметь доступ в Интернет. Врач дистанционно может контролировать ход лечения и при необходимости его корректировать, закрыть больничный лист после гриппа, ОРВИ или ковида, продлить электронный рецепт на льготный лекарственный препарат», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также получить телемедицинскую консультацию могут беременные женщины и дети. Онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача. Записаться на телемедицинскую консультацию можно не только на региональном портале Госуслуг «Здоровье», но и по тел. 122 или на приеме у лечащего врача.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.