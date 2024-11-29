В Подмосковье заменили почти 60 устаревших рентген-аппаратов в 2024 году

«Для проведения качественной и быстрой диагностики необходимо современное оборудование, которым мы продолжаем оснащать наши медучреждения. Для этого в регионе реализуется программа по замене медтехники, не отвечающей требованиям. Так, в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице заработал новый рентген-аппарат, установленный взамен устаревшего. На его закупку было выделено более 37 млн рублей. Всего с начала года в наших медучреждениях заменили 59 рентген-аппаратов», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На новом аппарате планируется проводить исследования как плановыми, так и экстренными пациентами с патологиями опорно-двигательного аппарата и травмами конечностей. Благодаря цифровому рентген-аппарату, специалисты смогут получать детальное и качественное изображение при низкой лучевой нагрузке на пациента. Кроме того, результаты обследования сохраняются в электронном виде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.