В Подмосковье закрепили новые меры по снижению числа абортов и поддержке беременных

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пояснил, что закон направлен на профилактику и снижение количества случаев искусственного прерывания беременности на территории Московской области, а также на повышение рождаемости.

«Как показывает статистика, динамика числа прерываний беременности в Подмосковье планомерно снижается. За последние 7 лет в государственных медучреждениях количество абортов снизилось более чем в два раза. Этому способствует ряд факторов. Специалисты центров медико-социальной поддержки, перинатальных центров, кабинетов медико-социальной помощи проводят консультации с женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Женщины получают всю необходимую информацию о том, какая медицинская помощь им положена и куда они могут обратиться, о том, какие меры социальной поддержки им положены», — рассказал Брынцалов.

Он добавил, что в результате всей выстроенной комплексной работы за 9 месяцев этого года из 2 057 женщин, пришедших на аборт, на учет по беременности встали 1 153 пациентки. То есть почти 60% женщин, планировавших аборт, изменили свое решение и сохранили беременность.

«В нашем законе мы прописали все эти меры, которые уже эффективно действуют. Это, в частности, создание центров медико-социальной поддержки женщин, кабинетов медико-социальной помощи на базе женских консультаций. У нас в регионе работает 40 кабинетов и 6 центров по оказанию такой помощи беременным женщинам. Также закон устанавливает норму о том, что склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Московской области не допускается», — рассказал председатель парламента.

Брынцалов обратил внимания на слова президента Владимира Путина о том, что вопросы демографии — это основа устойчивого развития страны.

«Московская область полностью разделяет этот подход, законопроект станет продолжением нашей комплексной стратегии. Мы не ограничиваемся региональными мерами, вопросы демографии, материнства и детства — это общенациональные приоритеты. Именно поэтому ранее мы обратились к заместителю Председателя Правительства Татьяне Голиковой с предложением изменить порядок оказания медицинской помощи в частных клиниках. Наша инициатива — проводить искусственное прерывание беременности только в стационарах — продиктована самой главной ценностью: сохранением жизни и здоровья женщины», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Брыцалов заявил, что такие решения должны приниматься взвешенно, с максимальной медицинской и психологической поддержкой, в условиях, где женщина получит не просто процедуру, а полноценную помощь и внимание.

В законе закреплен комплекс мер по предупреждению искусственного прерывания беременности. Он включает:

— создание центров медико-социальной поддержки женщин в трудной жизненной ситуации и кабинетов помощи беременным;

— информирование женщин о возможных осложнениях и негативных последствиях аборта для организма;

— использование врачами-акушерами-гинекологами специальных речевых модулей, формирующих положительную установку на рождение ребенка;

— предоставление женщине (и супругу, если он есть) возможности пройти УЗИ до аборта с демонстрацией сердцебиения эмбриона;

— проведение мотивационного анкетирования;

иные меры, предусмотренные федеральным законодательством.

