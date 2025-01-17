В Подмосковье заготовили порядка 80 тонн донорской крови за прошедший год

В Московской области в 2024 году заготовили 78 тонн донорской крови и ее компонентов. Всего кровь и ее компоненты сдали почти 60 тыс. человек, из них 18,7 тыс. новичков, сделавших свою первую донацию, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для развития донорского движения помимо стационарной работы мы организуем выездные донорские акции. В прошлом году центр крови провел 317 выездных донорских мероприятий в 39 городских округах. Из них 33 студенческих, 129 общегородских, 155 корпоративных. Топ-вузом по числу доноров стала Российская таможенная академия. Лучшим городским округом в рамках выездных донорских акций стала Дубна. Среди организаций, участвующих в корпоративном донорском движении, в числе лидеров оказалось НПП «Исток», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Она добавила, что лучшим отделением переливания крови по числу первичных доноров стало Раменское ОПК, Люберецкое ОПК по числу донаций и Волоколамское ОПК по пропаганде донорства в социальных сетях. В 2024 году в Подмосковье 1727 человек вступили в регистр доноров костного мозга. 689 человек стали Почетными донорами России, их общее число в Московском областном регионе составило более 28,5 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.