В Подмосковье заготовили почти 49 литров донорской крови с начала года

В Московской области за семь месяцев текущего года заготовили почти 48,9 тыс. литров донорской крови и ее компонентов. Всего кровь и ее компоненты сдали 46 тыс. человек, из них 9,8 тыс. новичков, сделавших свою первую донацию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«За этот период 713 человек вступили в регистр доноров костного мозга, 379 человек стали Почетными донорами России. Их общее число составило более 28,5 тыс. человек», — сказала врач-трансфузиолог отдела комплектования донорских кадров с единым донорским центром Московской области Ольга Макарова.

Она добавила, что для развития донорского движения центр крови постоянно проводит и выездные акции. За 7 месяцев 2025 года была проведена 191 выездная донорская акция в 37 городских округах. Из них 13 студенческих, 88 общегородских, 90 корпоративных.

Московский областной центр крови благодарит доноров и волонтеров за отзывчивость и доброту души. Благодаря им тысячи жителей Подмосковья получают шанс на выздоровление и жизнь.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.