В Подмосковье заготовили около 80 тонн крови и ее компонентов в 2024 году

В Московской области в прошлом году заготовили более 78 тонн крови и ее компонентов, что на 1,4 тонны больше показателя 2023 года. Жители Подмосковья могут стать донорами в учреждениях службы крови, а также во время выездных донорских акций, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Донорское движение продолжает развиваться в Подмосковье. Так, в прошлом году кровь и ее компоненты сдали почти 60 тыс. человек, что на 2,6 тыс. больше, чем в 2023. При этом порядка 18,7 тыс. выполнили свою первую кроводачу. Кроме того, 689 человек стали почетными донорами России», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Сайт. Телефон координационного центра донорства крови 8-495-305-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.