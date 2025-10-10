В Подмосковье заготовили более 55 тонн донорской крови и ее компонентов

В Московской области любой желающий старше 18 лет и не имеющий противопоказаний по здоровью может стать донором крови и ее компонентов. Для этого можно обратиться в Московский областной центр крови, его филиалы или посетить выездную донорскую акцию, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Доноры помогают спасать жизни тех, кто попал в беду и нуждается в переливании крови. За 9 месяцев этого года в Подмосковье благодаря донорам заготовили более 62 тонн крови и ее компонентов, это почти на 4 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других.

Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови Московской области можно на сайте https://donormo.ru/usk-mo/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.