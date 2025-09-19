В Подмосковье заготовили более 55 тонн донорской крови и ее компонентов в 2025 г

В Московской области любой желающий может стать донором крови и ее компонентов любым удобным способом как в головном учреждении — Московском областной центре крови, так и его филиалах. Кроме того, в Подмосковье проводятся регулярные выездные донорские акции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Наш регион полностью обеспечен донорской кровью и ее компонентами благодаря отзывчивым донорам. С начала года в Подмосковье заготовили более 55 тонн крови и ее компонентов, что на 3 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других.

Стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование перед донацией в учреждении службы крови. Для того чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать количество сдачи обоих компонентов.

Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных и без записи на цельную кровь с 8:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.

Ознакомиться с полным списком учреждений службы крови Московской области можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.