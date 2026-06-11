В Подмосковье заготовили более 36 тонн донорской крови в 2026 году

Более 36,4 тонны донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с начала 2026 года. Это почти на 1,8 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кровь направляют в медорганизации региона для экстренной и плановой помощи пациентам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной центр крови и его подразделения обеспечивают больницы необходимыми запасами донорской крови. Ее используют при тяжелых травмах и операциях, для лечения онкобольных, недоношенных детей и других пациентов, которым требуется переливание.

«С начала года в Подмосковье заготовили более 36,4 тонны донорской крови и ее компонентов, что почти на 1,8 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе действует активное донорское движение, благодаря которому область полностью обеспечивает собственную потребность в крови и ее компонентах. Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. Московский областной центр крови принимает без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Полный список учреждений службы крови размещен на сайте https://donormo.ru/usk-mo/.

В преддверии Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, с 8 по 14 июня проходит масштабная акция. Ее проводят «Волонтеры Подмосковья» совместно с министерством здравоохранения Московской области при поддержке министерства информации и молодежной политики. Присоединиться могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний по здоровью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.