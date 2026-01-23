В Подмосковье зафиксировали рост употребления ветеринарных препаратов среди молодежи

В Московской области отмечен опасный рост популярности ветеринарных препаратов среди молодежи, что может привести к серьезным последствиям для здоровья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере сообщили о новом тревожном тренде среди молодежи — употреблении ветеринарных препаратов. Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин отметил, что такие вещества могут вызывать серьезные побочные эффекты: сонливость, головокружение, нарушение координации и спутанность сознания.

Эксперт подчеркнул, что сочетание ветеринарных препаратов с алкоголем или другими лекарствами может привести к угнетению дыхания и коме. Длительное употребление подобных средств способно вызвать психологические проблемы, включая суицидальное поведение.

Виталий Холдин добавил, что, несмотря на схожесть некоторых компонентов ветеринарных и человеческих лекарств, препараты для животных опасны для людей. Они могут быть токсичны, вызывать аллергию и другие тяжелые последствия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.