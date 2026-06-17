В Подмосковье заболеваемость туберкулезом снизилась на 12,9%

Заболеваемость туберкулезом в Московской области за пять месяцев 2026 года снизилась на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,5 случая на 100 тыс. населения. О результатах сообщил главный фтизиатр региона Сергей Смердин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области продолжается системная работа по профилактике, раннему выявлению и лечению туберкулеза. По итогам января–мая 2026 года показатель заболеваемости составил 13,5 случая на 100 тыс. населения, что на 12,9% ниже, чем годом ранее.

«В регионе ведется системная работа по профилактике туберкулеза, его раннему выявлению и лечению. Благодаря этому показатель заболеваемости за пять месяцев 2026 года снизился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года», — рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

Снижение показателей во многом обеспечивают регулярные профилактические обследования, качественная диагностика и своевременное начало терапии. Пройти флюорографию можно в рамках диспансеризации или профилактического медосмотра.

Записаться к специалисту жители региона могут через чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, на региональном портале госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.