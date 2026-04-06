В Подмосковье за пять лет в 10 раз увеличили число операций при инсульте

Количество эндоваскулярных операций пациентам с ишемическим инсультом в Московской области за последние пять лет выросло в 10 раз и продолжает ежегодно увеличиваться на 15%. Медицинскую помощь оказывают в 17 региональных сосудистых центрах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения лечат с применением эндоваскулярных технологий. При ишемическом инсульте, который развивается из-за закупорки тромбом мозговых артерий, хирург через прокол размером около 2 мм в бедре под рентген-контролем удаляет тромб и восстанавливает кровоснабжение пораженного участка мозга. При своевременной помощи пациент может полностью восстановиться и вернуться к обычной жизни.

«В Подмосковье работает развитая сеть из 17 региональных сосудистых центров, где выполняются эндоваскулярные операции пациентам с инсультом. Благодаря закупке современного оборудования, в том числе ангиографов, а также профессионализму врачей, за последние 5 лет объем эндоваскулярных операций пациентам с ишемическим инсультом вырос в 10 раз и продолжает ежегодно увеличиваться на 15%», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При инсульте действует правило «золотого часа»: с момента появления первых симптомов до оказания помощи должно пройти не более 4,5 часа. Онемение лица или конечностей, перекос лица, нарушение речи и координации, внезапная потеря зрения — повод немедленно вызвать скорую помощь по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.