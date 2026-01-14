В Подмосковье за год заготовили более 83 тонн крови и ее компонентов

В 2025 году в Московской области заготовили свыше 83,6 тонн крови и ее компонентов, что на 5,5 тонн больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Донором может стать любой совершеннолетний житель без медицинских противопоказаний. Для сдачи крови необходимо обратиться в Московский областной центр крови, его филиалы или принять участие в выездной донорской акции.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что большинство донаций проходят на безвозмездной основе. По его словам, многие пациенты обязаны своей жизнью неравнодушным людям, которые регулярно сдают кровь и ее компоненты.

Донорская кровь необходима для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также для детей, рожденных раньше срока. Московский областной центр крови работает без выходных с 8:00 до 14:00, предварительная запись для сдачи цельной крови не требуется. Адрес центра: Москва, улица Металлургов, 37А. Список всех учреждений службы крови региона доступен на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.