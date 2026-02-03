В Подмосковье за год выявили более 150 тыс скрытых заболеваний благодаря диспансеризации

В Московской области в 2025 году более 5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры, в ходе которых выявили свыше 150 тысяч скрытых заболеваний, включая 2 800 случаев онкологии, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что регулярная диагностика помогает выявлять патологические процессы до появления симптомов, что повышает эффективность лечения. Главврач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов подчеркнул, что диспансеризация включает широкий спектр обследований и экспертных консультаций, а при выявлении рисков назначаются дополнительные анализы.

В 2026 году право на бесплатную диспансеризацию сохраняется за всеми совершеннолетними гражданами с полисом ОМС. Граждане 18–39 лет проходят обследование раз в три года, а с 40 лет — ежегодно. Для остальных предусмотрены бесплатные профилактические осмотры. Записаться можно через портал «Госуслуги», по номеру 122 или в поликлинике.

В программу диспансеризации-2026 добавлены обязательный скрининг на гепатит С для граждан старше 25 лет и репродуктивный чек-ап для лиц 18–49 лет. Результаты обследований автоматически заносятся в электронную медкарту, а многие поликлиники предлагают удобный график посещения.

Работающие граждане имеют право на оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. В регионе также развиваются телемедицинские технологии: в 2025 году проведено 5,5 млн онлайн-консультаций. С 2021 года в Подмосковье реализовано более 1,1 тысячи проектов в сфере здравоохранения, включая строительство новых медицинских объектов и капитальный ремонт учреждений. В 2026 году планируется открытие еще семи объектов здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.



«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.



Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.