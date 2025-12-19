В Подмосковье выросла выявляемость онкозаболеваний при скрининге полости рта

Жители Московской области могут пройти диагностику онкозаболеваний полости рта — люминесцентную стоматоскопию. Сделать это можно на приеме у врача-стоматолога, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Онкоскрининг полости рта — процедура быстрая, безболезненная и при этом эффективная. Она позволяет заподозрить патологические изменения и развитие онкозаболеваний, когда пациент еще не испытывает неприятных симптомов. С начала года онкоскрининг полости рта в Подмосковье прошли почти 310 тыс. человек, в результате было выявлено 152 случая онкологических заболеваний — это на 32% больше, чем годом ранее», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. Она выполняется с помощью специальной лампы и очков. На приеме врач-стоматолог направляет люминесцентную лампу в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностика проводится бесплатно на приеме у врача-стоматолога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.

Он также отметил, что большую работу ведут главные врачи и местные власти.