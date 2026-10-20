В Подмосковье выпустили первых ординаторов по педиатрии

Десять выпускников первой ординатуры по специальности «Педиатрия» в НИКИ детства получили дипломы. Они обучались по целевому набору за счет регионального бюджета, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Обучение проходило на кафедре социальной педиатрии и поликлинического обучения НИКИ детства и длилось два года. Подготовку десяти специалистов оплатили из бюджета министерства здравоохранения Московской области. Первый выпуск стал важным этапом развития образовательной деятельности института и подготовки врачей для региона.

Ординаторы освоили современные подходы к диагностике и лечению детских заболеваний, разбирали сложные клинические случаи и совершенствовали практические навыки. Под руководством преподавателей и экспертов они учились применять теоретические знания в клинической практике и принимать обоснованные решения.

«Уверена, что полученные в НИКИ детства знания и практический опыт станут надежной основой их профессионального пути», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Она включала тестирование, демонстрацию практических навыков и устное собеседование с решением ситуационных задач. Результаты подтвердили высокий уровень подготовки специалистов.

Коллектив института поздравил выпускников с завершением обучения и пожелал профессиональных успехов, поддержки коллег и уверенности в выбранном пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.