В Подмосковье выезжают на вызовы порядка 600 бригад скорой медицинской помощи

В настоящее время в состав Московской областной станции скорой медицинской помощи входят 56 подстанций и 86 постов. Около 600 бригад выходят на линию ежедневно. Более 2 млн вызовов специалисты обслуживают в год, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

За особые заслуги и в честь Дня работника скорой медицинской помощи специалистов отметили почетными наградами. Мероприятие прошло во Дворце культуры «Подмосковье» г. о. Красногорск.

Участие в празднике приняли заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов, заместитель председателя Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Веселова, первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина и заместитель председателя окружного совета депутатов Богдан Андриянов.

«Скорая — это первая линия, которая оказывает медицинскую помощь. От своевременного прибытия бригады, оперативного принятия решений и слаженной работы команды зависит жизнь людей. По поручению председателя Обкома передаю вам, коллеги, слова приветствия и благодарности за ваш неоценимый труд», — сказала Татьяна Веселова.

На сегодня первичная профсоюзная организация областной станции скорой медицинской помощи является самой крупной в регионе и насчитывает свыше 5 тысяч человек. Также были отмечены лучшие председатели профбюро Коломенской, Раменской и Серпуховской подстанций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.