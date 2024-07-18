В Подмосковье выбрали лучшую бригаду скорой помощи по итогам II квартала

В Московской области голосовой помощник Светлана проводит обзвон пациентов для оценки работы скорой помощи. Так, робот связывается с пациентами, к которым накануне приезжала бригада скорой, и просит оценить их работу по 5-балльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На плечах скорой помощи лежит колоссальная нагрузка и важно поддерживать наших медицинских работников. Для этого каждый квартал наши пациенты определяют лучшую бригаду региона. Все победившие в голосовании получают денежную премию. За II квартал робот Светлана собрала более 230 тыс. оценок работе бригад скорой помощи, а с начала года свыше 500 тыс.», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По итогам II квартала лучшей стала бригада Купавинской подстанции Московской областной станции скорой помощи: врач — Эдуард Чернышов, фельдшер — Евгения Колкина, медицинский брат — Михаил Маклецов, водитель — Алексей Плещев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что с осени этого года для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медпомощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация.

«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любую погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счет уже идет на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам», — сказал Воробьев.

Он отметил, что медики могут работать на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные.

«Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители», — добавил губернатор.