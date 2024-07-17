В Подмосковье врачи вылечили женщину после укуса гадюки

В Подмосковье 43-летняя жительница, остановившись на заправке, увидела заблудившуюся змею на асфальте и решила помочь ей вернуться в лес. Однако гадюка такой жест не оценила. Вместо благодарности укусила свою спасительницу за руку. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Укус пришелся в мягкую ткань между большим и указательным пальцем. Женщина была госпитализирована в Пушкинскую больницу.

«Пациентка поступила к нам в реанимацию в тяжелом состоянии. Выяснилось, что ее укусила гадюка — ядовитый вид змей, которые водятся на территории Подмосковья. Мы стабилизировали ее состояние и начали терапию, которая снижает количество токсических веществ в организме», — рассказал заведующий центром анестезиологии-реанимации Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Михаил Козиев.

После стабилизации состояния пациентка была переведена на долечивание в терапевтическое отделение. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное наблюдение.

Врачи напоминают, что при укусе змеи нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Без своевременной помощи змеиные укусы могут привести к необратимым последствиям.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.