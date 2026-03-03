В Подмосковье врачи удалили 30 магнитов из кишечника девочки

В Московском областном центре охраны материнства и детства врачи прооперировали 4-летнюю девочку, проглотившую 30 магнитных шариков от конструктора. Ребенка доставили с сильной рвотой, после обследования инородные предметы обнаружили в тонком кишечнике, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи привезла девочку в МОЦОМД после того, как родители заметили у нее сильную рвоту и пропажу неокуба — магнитного конструктора из металлических шариков. Обследование показало, что в тонком кишечнике находится 30 магнитов диаметром по 10 мм.

«После всех необходимых исследований врачи обнаружили в тонком кишечнике девочки целую россыпь — 30 магнитных шариков диаметром по 10 мм каждый. В тот же день юной исследовательнице провели лапароскопическую операцию. Через крошечные проколы хирурги успешно извлекли магнитный „клад“», — рассказал врач детского хирургического отделения Сергей Борисов.

После операции состояние ребенка быстро улучшилось. Девочку выписали домой на амбулаторное лечение.

Врачи напомнили, что маленькие дети часто пробуют предметы на вкус, поэтому важно держать мелкие и опасные вещи вне их доступа. При подозрении на проглатывание или вдыхание инородного тела необходимо срочно вызвать скорую помощь и не пытаться извлечь предмет самостоятельно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.