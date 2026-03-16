В Подмосковье врачи рассказали, как часто нужно проверять зубы детям

В Подмосковье в рамках недели Минздрава, посвященной ответственному отношению к здоровью полости рта, специалисты НИКИ детства напомнили о важности регулярных осмотров у стоматолога. Детям рекомендовано посещать врача не реже одного раза в 4–6 месяцев, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Профилактика остается ключевым фактором сохранения здоровья зубов у детей. Специалисты отмечают, что обращение к стоматологу только при появлении боли часто приводит к запущенному кариесу и более сложному лечению. Регулярные осмотры помогают выявлять проблемы на ранней стадии и проводить профилактические процедуры, особенно в период смены зубов.

«Не стоит ждать, пока у ребенка заболит зуб. Регулярные профилактические визиты к стоматологу каждые полгода позволяют врачу контролировать состояние эмали, своевременно проводить реминерализующую терапию и корректировать гигиенические навыки. Это быстрее, эффективнее и дешевле, чем лечить запущенный кариес», — подчеркнула заведующая кабинетом стоматологии НИКИ детства Валентина Черноног.

Она отметила, что молочные и недавно прорезавшиеся постоянные зубы особенно уязвимы к кариесу.

Детям рекомендуется проходить осмотр не реже одного раза в 4–6 месяцев. При высоком риске кариеса или нарушениях прикуса врач может назначить визиты раз в три месяца. Особое значение имеет осмотр в 5–6 лет, когда прорезываются первые постоянные моляры: в этот период проводится герметизация фиссур для защиты зубов от кариеса.

«В здоровье зубов у детей дисциплина — будь то чистка зубов дважды в день или плановый визит стоматолога — важный фактор для правильного развития и минимизации проблем с зубами во взрослом возрасте», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Регулярное соблюдение графика посещений помогает снизить необходимость инвазивного лечения и формирует у ребенка ответственное отношение к заботе о здоровье полости рта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.