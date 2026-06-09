В Подмосковье внедрили новую визуализацию сосудов сердца
Фото - © Орехово-Зуевская больница
Новые технологии внутрисосудистой визуализации начали применять в региональном сосудистом центре Орехово-Зуевской больницы. Метод позволяет детально оценивать структуру атеросклеротических бляшек и повышает безопасность операций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В региональном сосудистом центре Орехово-Зуевской больницы внедрили современные методы внутрисосудистой визуализации и сразу начали использовать их в работе. Технология позволяет кардиологам видеть атеросклеротическую бляшку «изнутри» сосуда и точно оценивать ее структуру и возможные риски.
«Раньше мы видели только тень сосуда и место сужения. Сейчас мы заводим внутрь „камеру“ размером с нить и видим стенки артерии в высоком разрешении. Это переводит кардиологию в разряд „ювелирной работы“. Мы видим, правильный ли размер стента выбрали, закрыл ли он опасную зону, нет ли трещин в бляшке», — рассказал заведующий региональным сосудистым центром Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев.
По данным министерства, внедрение технологии позволило изменить подход к лечению. Оно стало более персонализированным, а хирургические вмешательства — более безопасными. Это снижает риск повторных инфарктов и повышает уверенность врачей и пациентов.
Региональный сосудистый центр работает в Орехово-Зуевской больнице с декабря 2023 года. Он оказывает специализированную помощь жителям восточной части Подмосковья.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.