В Подмосковье в Пушкинской больнице провели пластику клапана носа

В Пушкинской больнице в Подмосковье впервые выполнили операцию по пластике внутреннего клапана носа 60-летней пациентке с нарушением дыхания. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В лор-отделение больницы на плановую операцию поступила 60-летняя женщина, у которой при вдохе западали крылья носа, что мешало нормальному дыханию. Причиной стало узкое строение внутреннего носового клапана. С возрастом ткани утратили эластичность, и врожденная особенность начала проявляться клинически.

«У женщины особенное анатомическое строение носа — узкий внутренний носовой клапан. Ранее ей уже выполняли коррекцию носовой перегородки, поэтому мы провели корректировку нижней носовой раковины: убрали небольшие фрагменты кости в передних отделах и часть кости грушевидной апертуры. Это позволило расширить носовой ход и восстановить нормальное дыхание», — рассказал заведующий лор-отделением Богдан Кулешов.

Операция под общим наркозом длилась около 50 минут и прошла без осложнений. Пациентку выписали под наблюдение лор-врачей по месту жительства. После спадания послеоперационного отека дыхание полностью восстановится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.