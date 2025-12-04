В Подмосковье в 2025 году заработали более 100 рентген-аппаратов и флюорографов

В Одинцовской областной больнице начал работать новый флюорограф в Звенигородской поликлинике, а также в тестовом режиме введен в эксплуатацию рентген-аппарат в детской поликлинике на ул. Чистяковой. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Современное диагностическое оборудование позволяет проводить более качественные исследования, что важно для постановки точного диагноза и назначения эффективного лечения. С начала года в Подмосковье ввели в работу 90 рентгеновских аппаратов и 14 флюорографов на сумму более 2,1 млрд рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Звенигородской поликлинике на новом флюорографе диагностика проводится как взрослым, так и детям. В детской поликлинике рентген-аппарат пока работает в тестовом режиме.

«С начала 2025 года мы ввели в эксплуатацию 10 единиц нового высокотехнологичного оборудования: 7 рентгенов, 1 маммограф, 1 флюорограф, 1 КТ. Современное оснащение уже позволяет повысить качество медицинской помощи, сократить сроки ожидания диагностики и обеспечить более точные результаты исследований. Мы понимаем важность своевременного обновления оборудования и продолжим эту работу, чтобы современная медицина была доступна каждому пациенту округа — независимо от места проживания», — добавил главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

Рентген-диагностика и флюорография выполняются бесплатно, по полису ОМС. Направление на исследование выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.