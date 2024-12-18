В Подмосковье успешно реализуются программы перинатальной профилактики ВИЧ

Важно регулярно проходить тестирование на наличие ВИЧ-инфекции, а особенно парам, планирующим беременность. Если у женщины положительный ВИЧ-статус, то при приеме терапии, соблюдении всех рекомендаций врачей она может стать мамой здорового ребенка.

Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап — прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра СПИД. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет — до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр СПИД. Подробную информацию о правилах постановки на учет в Московский областной центр СПИД, о рекомендациях беременным и молодым родителям, а также о местах обследования можно узнать на официальном сайте центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.