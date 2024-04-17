В Подмосковье успешно провели операцию двухмесячному ребенку

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) врачи отделения хирургии новорожденных провели высокотехнологичную операцию двухмесячному ребенку с диагнозом «Атрезия ануса с ректо-вестибулярным свищем». Атрезия ануса — это редкий врожденный порок развития, который встречается в 1 случае из 9 000 новорожденных детей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Данное заболевание связано с нарушением процесса формирования урогенитального тракта, начиная с 8 недели внутриутробного развития. Клинически данный порок развития имеет 2 основных варианта течения: формированием свищевого хода и без формирования фистулы. В первом случае от прямой кишки отходит тонкое соустье, которое может впадать в область промежности. И атрезия ануса без свища, когда прямая кишка заканчивается слепо и возникает опасность разрыва кишки спустя несколько дней жизни новорожденного при несвоевременном хирургическом лечении. Данная форма требует экстренного оперативного лечения, так как без него заболевание приводит к летальному исходу.

«В нашем случае девочке после рождения был выставлен диагноз Атрезия ануса с ректо-вестибулярным свищем. У ребенка опорожнение кишечника было адекватным, поэтому оперативное лечение было запланировано на двухмесячный возраст пациента. При таком подходе существенно снижается риск возможных послеоперационных осложнений, также снижается риск травматизации влагалища, которое расположено менее чем в одном миллиметре от прямой кишки», — рассказал лечащий врач пациентки, детский хирург Никита Щербенев.

Операция была выполнена одноэтапно. В отделении хирургии новорожденных специалисты стараются избегать выведения кишечных стом при свищевых формах, без веских на то показаний. Данный подход позволяет избежать множественных этапных операций для восстановления целостности кишки в дальнейшем. Таким образом порок развития корректируется за одну операцию, а не за три.

На данный момент малышка выписана домой под наблюдение врача детского хирурга кабинета катамнестического наблюдения.

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