В Подмосковье упростили получение услуги по бесплатному зубопротезированию

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев пояснил, что законодательством Подмосковья предусмотрена мера социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов для ряда льготных категорий граждан.

«Принятым законом убирается условие о том, что бесплатное зубопротезирование можно получить только в медорганизации по месту жительства. Теперь эту меру поддержки можно будет получить в любом медучреждении из перечня в порядке общей очередности», — сказал Голубев.

Парламентарий добавил, что на предоставление зубопротезирования в 2024 году предусмотрено порядка 450 млн рублей. В прошлом году данную меру поддержки получили порядка 19 тыс. человек.

Кто может получить:

ветераны труда;

ветераны военной службы;

труженики тыла;

реабилитированные лица;

лица, получающие пенсии в соответствии с законодательством РФ и среднедушевой доход ниже 2,5-кратной величины прожиточного минимума для пенсионеров;

лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Московской области»;

лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости и статус ветерана труда;

лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости и среднедушевой доход ниже 2,5-кратной величины прожиточного минимума для пенсионеров;

ветераны Великой Отечественной войны;

лица, награжденные медалью «За оборону Москвы»;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

инвалиды, имеющие I, II, III группу инвалидности, получающие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в организациях социального обслуживания;

лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»;

лица, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда».

Оформить справку на бесплатное зубопротезирование можно на региональном портале госуслуг.

В 2023 году в Московской области приняли постановление о предоставлении бесплатного зубопротезирования участникам СВО.

Для того чтобы получить услугу, необходимо предоставить в медицинскую организацию справку об участии в СВО, а также в случае ранения в челюстно-лицевую область во время участия в специальной военной операции — подтверждающий документ.

В программе по льготному зубопротезированию принимают участие 5 стоматологических поликлиник, подведомственных Минздраву Московской области:

Балашихинская стоматологическая поликлиника №2;

Домодедовская городская стоматологическая поликлиника;

Королевская стоматологическая поликлиника;

Московская областная стоматологическая поликлиника;

Красногорская стоматологическая поликлиника им. Л.Ф. Смуровой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже открыта.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.