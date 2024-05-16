В Подмосковье упростили получение услуги по бесплатному зубопротезированию
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Мособлдума в ходе заседания приняла закон, согласно которому упрощается получение меры поддержки по бесплатному зубопротезированию, передает корреспондент РИАМО.
Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев пояснил, что законодательством Подмосковья предусмотрена мера социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов для ряда льготных категорий граждан.
«Принятым законом убирается условие о том, что бесплатное зубопротезирование можно получить только в медорганизации по месту жительства. Теперь эту меру поддержки можно будет получить в любом медучреждении из перечня в порядке общей очередности», — сказал Голубев.
Парламентарий добавил, что на предоставление зубопротезирования в 2024 году предусмотрено порядка 450 млн рублей. В прошлом году данную меру поддержки получили порядка 19 тыс. человек.
Кто может получить:
- ветераны труда;
- ветераны военной службы;
- труженики тыла;
- реабилитированные лица;
- лица, получающие пенсии в соответствии с законодательством РФ и среднедушевой доход ниже 2,5-кратной величины прожиточного минимума для пенсионеров;
- лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Московской области»;
- лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости и статус ветерана труда;
- лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости и среднедушевой доход ниже 2,5-кратной величины прожиточного минимума для пенсионеров;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- лица, награжденные медалью «За оборону Москвы»;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- инвалиды, имеющие I, II, III группу инвалидности, получающие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в организациях социального обслуживания;
- лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»;
- лица, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда».
Оформить справку на бесплатное зубопротезирование можно на региональном портале госуслуг.
В 2023 году в Московской области приняли постановление о предоставлении бесплатного зубопротезирования участникам СВО.
Для того чтобы получить услугу, необходимо предоставить в медицинскую организацию справку об участии в СВО, а также в случае ранения в челюстно-лицевую область во время участия в специальной военной операции — подтверждающий документ.
В программе по льготному зубопротезированию принимают участие 5 стоматологических поликлиник, подведомственных Минздраву Московской области:
- Балашихинская стоматологическая поликлиника №2;
- Домодедовская городская стоматологическая поликлиника;
- Королевская стоматологическая поликлиника;
- Московская областная стоматологическая поликлиника;
- Красногорская стоматологическая поликлиника им. Л.Ф. Смуровой.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже открыта.
«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.