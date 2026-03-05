В Подмосковье упростили доступ к онлайн школе материнства МОНИИАГ

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии изменил формат работы онлайн школы материнства зимой 2026 года. Теперь подключиться к занятиям можно без регистрации в соцсетях через официальный сайт института, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии сообщил об обновлении формата онлайн Школы материнства для женщин, ожидающих ребенка. Ранее прямые эфиры были доступны в социальных сетях института, теперь к ним можно подключиться напрямую через официальный сайт.

«К прямым эфирам онлайн-занятий, которые проводят опытные врачи акушеры-гинекологи, неонатологи и анестезиологи, можно перейти по ссылке с официального сайта МОНИИАГ без регистрации или скачивания программы для просмотра. Здесь же хранятся записи прямых эфиров для тех, кто не успел к ним присоединиться», — рассказала врач акушер-гинеколог Яна Андросова.

В институте уточнили, что занятия Школы проходят дважды в неделю. Расписание и темы предстоящих лекций размещены на главной странице официального портала МОНИИАГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.