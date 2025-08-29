В Подмосковье стартует мобильная вакцинация от гриппа

В Московской области сделать прививку от гриппа можно в мобильных комплексах. Бригады медиков выезжают в самые людные места в городских округах – работают возле железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Медицинские организации получили современные и безопасные отечественные вакцины, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вакцинация от гриппа позволяет защититься от болезни и осложнений, к которым он может привести. Понимаем, что не всем удобно идти в поликлинику. Поэтому с 1 сентября запускаем вакцинацию в мобильных комплексах – сделать прививку можно по пути на работу, для этого не нужна предварительная запись», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр дравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. Ознакомиться с графиков выездов на сентябрь можно на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.