В Подмосковье стартовала премия «Подмосковный врач 2025»

В Подмосковье начинается вручение престижной награды «Подмосковный врач 2025», призванной отметить лучших медицинских специалистов региона. Традиционно церемония проходит на базе МОНИКИ имени Владимирского и способствует повышению статуса профессии, улучшению уровня медицинского обслуживания и поддержанию высоких стандартов работы врачей.

Конкурс состоит из двух частей. Первый этап включает тестирование, обязательное для всех участников. Он позволяет оценить теоретическую подготовку врачей — в этот момент можно наблюдать, как специалисты выполняют задания в специально подготовленных аудиториях.

Второй этап — практический экзамен, который проводится в аккредитационно-симуляционном центре. Здесь врачи демонстрируют свои навыки, работая с роботами и медицинскими симуляторами, что помогает проверить их умения в условиях, приближенных к реальной практике. Этот этап особенно важен, так как показывает, насколько эффективно медики справляются с профессиональными задачами, используя современные технологии. Участие в таком экзамене подтверждает высокую квалификацию врачей Московской области.

Премия «Подмосковный врач» играет значительную роль для региона, поскольку не только выявляет лучших специалистов, но и способствует развитию медицинского сообщества, мотивируя врачей повышать уровень профессионализма. В конечном итоге это положительно сказывается на качестве медицинской помощи пациентам.

В этом году за звание лучших борются более 200 врачей различных специальностей, включая:

акушерство и гинекологию, анестезиологию и реаниматологию, гематологию, детскую кардиологию, детскую хирургию, детскую эндокринологию, кардиологию, неврологию, общую врачебную практику (семейный врач), онкологию, оториноларингологию, офтальмологию, педиатрию (врач-педиатр участковый, врач-педиатр), скорую медицинскую помощь, терапию (врач-терапевт участковый, врач-терапевт), хирургию, эндокринологию, а также заведующих (начальников) структурных подразделений (отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и других) медицинских организаций — врачей-специалистов по указанным направлениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.