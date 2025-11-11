В Подмосковье стартовала акция «Коробка храбрости» для маленьких пациентов

Сторонники «Единой России» запустили ежегодную всероссийскую благотворительную акцию «Коробка храбрости». Активисты партии собирают подарки для детей, проходящих лечение в медучреждениях, в том числе в хосписах. По всей стране будут установлены «Коробки храбрости» — боксы для подарков. Сбор будет проходить с 10 ноября до 1 декабря, сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что маленьким пациентам непросто в больничных стенах. Многие из них проходят болезненные процедуры. Наше участие подарит им немного радости и тепла.

«В прошлом году к акции присоединились более 2,5 тыс. жителей региона, было собрано свыше 10 тыс. игрушек. Огромные слова благодарности за вашу поддержку. Уверен, что в этом году акция также привлечет неравнодушных и отзывчивых людей», — сказал Игорь Брынцалов.

Председатель регионального Совета сторонников партии Елена Андреева в свою очередь напомнила, что принять участие в акции и поддержать маленьких пациентов может любой желающий.

«Каждый год мы видим, насколько важно для маленьких пациентов чувствовать внимание и участие взрослых. В прошлом году к инициативе присоединилось более 170 тысяч человек по всей стране — это цифра, показывающая, сколько в людях доброты и неравнодушия. Хочется верить, что и в этот раз жители Подмосковья также активно присоединятся к сбору. Спасибо каждому, кто готов поддержать детей в сложной ситуации», — отметила Елена Андреева.

Пополнить «Коробку храбрости» можно игрушками, канцелярскими принадлежностями, книгами, раскрасками, карандашами, игровыми наборами и другими детскими товарами. Все предметы должны быть новые, в товарной упаковке.

Не принимаются мягкие игрушки, бьющиеся предметы (например, стеклянные, керамические), предметы с острыми или очень мелкими деталями, детская косметика.

Подарки можно принести в местные отделения, общественные приемные «Единой России». Адреса отделений партии в Подмосковье доступны на сайте областного отделения.

«Коробки храбрости» передадут в детские медучреждения и «Добрые комнаты». Дети, проходящие лечение, смогут выбрать из такой коробки награду за свою смелость.

Акция «Коробка храбрости» проводится партией «Единая Россия» уже в 13-й раз.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.