В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в профессиональной премии врачей

В Московской области четвертый год подряд проводится профессиональная премия для медицинских специалистов в номинациях «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер», «Подмосковная медсестра/медбрат». В настоящий момент стартовал прием заявок от врачей, он продлится до 15 июля. Медсестры и фельдшеры смогут подать заявку с 1 июля до 15 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ежегодно мы проводим премию для медицинских специалистов области, которые на протяжении длительного времени работают в наших медучреждениях. В этом году мы увеличили размер выплат – для врачей они составят 300 тысяч рублей, для среднего медперсонала – 200 тысяч рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Принять участие в премии смогут представители следующих специальностей: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, гематолог, детский кардиолог, детский хирург, детский эндокринолог, кардиолог, невролог, врач общей практики (семейный врач), онколог, оториноларинголог, офтальмолог, педиатр (в том числе участковый), врач и фельдшер скорой медицинской помощи, терапевт (в том числе участковый), медсестра/медбрат и другие. С полным перечнем должностей можно ознакомиться на сайте.

Конкурсный отбор для номинации «Подмосковный врач» пройдет с 20 июля до 31 августа, а для номинаций «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/ Подмосковный медицинский брат» с 1 сентября до 10 декабря. Всем участникам предстоит пройти оценочные процедуры: теория, практика и решение ситуационных задач. Победителей определит экспертная комиссия на основании прохождения испытаний.

Для участия в премии необходимо иметь медицинский стаж в медорганизациях Минздрава МО не менее 5 лет, из которых 3 в занимаемой должности, и работать не менее, чем на полную ставку. Для подачи заявки врачам необходимо направить ее на эл. адрес mz_podmoskovnyi@mosreg.ru или лично в МОНИКИ, а среднему медицинскому персоналу на эл. адрес mz_momk1_sestra@mosreg.ru или лично в областной медколледж №1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.