В Подмосковье стартовал молодежный форум «Стратегии развития»

Молодежный форум «Стратегии развития» стартовал сегодня в учебном центре профсоюзов в поселке Дубровский. Его участниками стали активисты со всех профсоюзов Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В течение двух дней они будут знакомиться с молодежной политикой федерации независимых профсоюзов России, изучать методики ведения переговоров и участвовать в тематических квизах и конкурсах.

Первый тренинг провела руководитель департамента аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения Александра Шубина. Она рассказала присутствующим о профсоюзной работе, структуре организации и возможностях, которые открываются для молодежи.

«Сегодня мы не просто узнали о своей организации что-то новое, мы познакомились с ролью профсоюза в законодательстве, поговорили об экономике, трудовых нормах и укреплении структуры. Тренинг от Александры Шубиной показал, сколько нам еще предстоит изучить, но при этом дал большую мотивацию двигаться вперед. Спасибо огромное!» — поделилась эмоциями заместитель председателя молодежного Совета Обкома Алина Кашина.

В состав делегации от областного профсоюза работников здравоохранения РФ вошли: Анастасия Горячева, Андрей Набасов, Андрей Нечепорук, Ольга Титаренко, Дина Егорова, Наталья Замчалова, Анастасия Михайлова и Александра Красильникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.