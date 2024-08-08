В Подмосковье стартовал конкурс на зачисление в кадровый резерв главных врачей

В Московской области стартовал конкурс на зачисление в кадровый резерв управленческих кадров на должность главного врача. Для этого необходимо подать заявку и пройти конкурсные процедуры. После прохождения всех этапов конкурсных процедур кандидат будет зачислен в кадровый резерв руководителей медорганизаций. При появлении вакансии ему будет предложена одна из должностей, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Система здравоохранения в регионе постоянно развивается — строятся и открываются новые объекты, для работы которых необходимы компетентные кадры. Благодаря проведению конкурса, мы можем найти талантливых руководителей, которые при появлении вакансии будут назначены на должность главного врача», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Подать заявку на участие в проекте могут граждане РФ, работающие в государственной системе здравоохранения Подмосковья, возрастом не старше 50 лет и имеющие высшее медицинское образование, сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», а также стаж работы на руководящих должностях в медицинской организации не менее 5 лет.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо направить документы на почту mz_rezervmzmo@mosreg.ru до 31 августа. После этого кандидатам предстоит сдать тестовые задания и очно пройти оценочные процедуры конкурсной комиссии, в которую входят главные врачи ведущих медорганизаций региона и представители Минздрава Подмосковья.

С полной информацией и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте Минздрава МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.