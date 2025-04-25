В Подмосковье стартовал I межрегиональный съезд специалистов скорой помощи

В доме правительства Московской области открылся I межрегиональный съезд специалистов скорой помощи «Вызов Подмосковья», приуроченный к Дню работника скорой медицинской помощи. В мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра Минздрава РФ Андрей Плутницкий, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко, а также представители других регионов РФ и стран, в том числе Белоруссии, Узбекистана, Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На Московской областной станции скорой медицинской помощи работают почти 10 тыс. сотрудников — это врачи, фельдшеры, младший медперсонал, водители, диспетчеры и многие другие. Наша первоочередная задача — создание комфортных условий для вашей работы и жизни в регионе. Для этого закупаются новые автомобили и оборудование, строятся новые посты и подстанции, ремонтируются уже действующие объекты, действуют различные меры соцподдержки. В ходе съезда ведущие специалисты смогут обсудить наиболее сложные случаи и современные подходы в организации скорой медицинской помощи, обменяться передовыми методиками», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ходе съезда сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи были отмечены благодарностью и благодарственными письмами губернатора Московской области, благодарностью Минздрава Российской Федерации, почетными грамотами, благодарственными письмами и благодарностью Минздрава Московской области.

I межрегиональный съезд специалистов скорой помощи «Вызов Подмосковья» продлится два дня, в том числе принять участие можно в онлайн-формате. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.