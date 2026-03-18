В Подмосковье стартовал форум по наставничеству в медицине

Всероссийский форум с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов» открылся 18 марта в Доме правительства Московской области. Участники обсуждают развитие института наставничества и поддержку молодых специалистов в здравоохранении, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Организаторами форума выступили министерство здравоохранения Российской Федерации, правительство Московской области, профсоюз работников здравоохранения России и Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения России. В мероприятии принимают участие руководители Минздрава РФ и региональных министерств, главные врачи и их заместители, представители кадровых служб, профсоюзов, вузов, колледжей и медицинских компаний.

«Система здравоохранения региона объединяет тысячи специалистов различного уровня подготовки — от опытных врачей до выпускников медицинских вузов. С целью содействия профессиональному развитию молодых кадров в Подмосковье действует институт наставничества, предполагающий закрепление за каждым начинающим сотрудником квалифицированного специалиста-куратора. Сегодня в Подмосковье стартовал Всероссийский форум с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов». В ходе мероприятия участники обсудили вопросы профессиональной адаптации молодых специалистов и представили лучшие практики наставнической работы, применяемые в медицинских организациях страны», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках форума прошла дискуссионная сессия, посвященная развитию наставничества в системе здравоохранения. Эксперты рассмотрели изменения в законодательстве, регулирующем наставническую деятельность, и программы повышения квалификации для наставников.

Система наставничества действует в Московской области с 2022 года. Опытные врачи и средний медперсонал помогают новичкам адаптироваться на рабочем месте, делятся знаниями и сопровождают их на всех этапах профессионального становления. За это время через программу прошли более 5 тыс. молодых медработников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.