В Подмосковье стартовал форум по детской реабилитации

В доме правительства Московской области состоялось открытие III междисциплинарного форума по детской реабилитации «Комплексная реабилитация сегодня — здоровое поколение завтра». Участниками форума стали более 250 специалистов учреждений родовспоможения, детских поликлиник и больниц, центров охраны здоровья детей и подростков, социальных реабилитационных центров и образовательных учреждений, в том числе из других регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Основная задача форума — выработать эффективные меры, направленные на совершенствование комплексной реабилитации детей с учетом современных достижений медицины, социальной сферы, психологической поддержки, организации дошкольного и школьного обучения. Помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе — это сфера деятельности специалистов различного профиля. Поэтому данный форум проводится именно, как междисциплинарный», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ходе форума состоится заседание 9 рабочих групп, которые рассмотрят различные аспекты реабилитации, в том числе комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, кинезиотерапию и технические средства в нейрореабилитации и другие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.