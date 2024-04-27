В Подмосковье стал известен график работы медорганизаций в майские праздники

В Московской области утвержден график работы медицинских организаций в предстоящие выходные и праздничные дни на период с 28 апреля по 12 мая, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ситуация, при которой потребуется медицинская помощь, может возникнуть в выходные и праздничные дни. Наши взрослые, детские и стоматологические поликлиники, а также женские консультации будут работать 29, 30 апреля, 4, 10 и 11 мая по графику субботы. Выходные дни — 28 апреля, а также 1, 5, 9 и 12 мая», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

2, 3, 6, 7 и 8 мая медицинские организации работают по обычному графику.

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать все праздничные и выходные дни — с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая с 08:00 до 16:00. По такому же графику в майские праздники будет осуществляться обслуживание вызовов на дому. Стационарные отделения в больницах и бригады скорой помощи будут работать круглосуточно.

Записаться на прием к медицинскому специалисту в поликлинику можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122, через инфомат и чат-бот в Telegram. При состоянии, угрожающем жизни и здоровью, рекомендуется вызвать скорую помощь по тел. 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.