сегодня в 13:06

В Подмосковье стал известен график работы медорганизаций в День России

В Московской области утвержден график работы медицинских организаций на 12 июня. Детские и взрослые поликлиники, а также женские консультации в праздничный день не будут вести плановый прием пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Медицинская помощь может потребоваться в любой момент, поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать 12 июня с 08:00 до 16:00. По такому же графику будет осуществляться обслуживание вызовов на дому», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Стационарные отделения в больницах и бригады скорой помощи продолжат работать в круглосуточном режиме.

При состоянии, угрожающем жизни и здоровью, вызывайте скорую помощь по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.