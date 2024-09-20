В Подмосковье спасли ребенка, родившегося с кишечником наружу

В отделение хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) из Коломенского перинатального центра поступил новорожденный мальчик с редким врожденным пороком развития «гастрошизис», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Гастрошизис — это врожденная аномалия передней брюшной стенки, когда часть кишечника выпячивается наружу через отверстие в животе. Аномалия опасна осложнениями из-за контакта внутренних органов с нестерильной окружающей средой, может привести к нарушению кровоснабжения участка кишки и дальнейшему некрозу. Такие дети требуют оперативного вмешательства в первые часы жизни.

«Данный случай сложный. У ребенка одновременно были и другие врожденные аномалии развития желудочно-кишечного тракта. Взвесив все риски, мы решили провести оперативное лечение в два этапа. На первом погрузили кишечник в брюшную полость, создали условия для его работы. На втором сформировали нормальное положение всех отделов кишечника», — рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

После хирургического лечения ребенок успешно прошел курс реабилитационных мероприятий. Он выписан домой с выздоровлением. Далее за его здоровьем будут наблюдать врачи детской поликлиники по месту жительства и кабинета катамнеза Московского областного центра охраны материнства и детства.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.