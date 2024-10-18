В Подмосковье спасли почти 260 новорожденных с экстремально низкой массой тела

С начала года в Московской области были спасены 258 новорожденных, появившихся на свет раньше положенного срока и с экстремально низкой массой тела — менее 1 кг. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«У нас в регионе эффективная организация работы перинатальных центров и роддомов, мы внедряем инновационные технологии и методики, которые позволяют нашим врачам спасать младенцев даже с экстремально низкой массой тела», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.