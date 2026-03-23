В Подмосковье спасли 617 недоношенных детей с начала года

Неонатологи Московской области с начала 2026 года спасли 617 недоношенных детей, в том числе младенца, родившегося на 22-й неделе беременности. Помощь оказывают в рамках трехуровневой системы родовспоможения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе действует трехуровневая система родовспоможения. В нее входят роддома, перинатальные центры и Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского. Такая структура позволяет оказывать беременным женщинам, роженицам и новорожденным, в том числе недоношенным детям, высокотехнологичную медицинскую помощь.

«В Подмосковье трудятся врачи с большим опытом и высоким уровнем профессионализма. Благодаря работе неонатологической службы с начала года в регионе были спасены 617 недоношенных детей. Самый маленький из них родился на 22-й неделе беременности», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Подробная информация о системе родовспоможения размещена на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» по ссылке https://mama.zdrav.mosreg.ru/. В регионе также реализуется национальный проект «Семья».

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.