В Подмосковье спасли 191 младенца с экстремально низкой массой тела в 2025 году

17 ноября отмечается международный день недоношенных детей. С начала года в Московской области врачи-неонатологи спасли почти 3,5 тыс. детей, появившихся на свет раньше срока, в том числе с экстремально низкой массой тела. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Наши родовспомогательные учреждения оснащены современной медтехникой необходимой для оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока. С начала этого года врачи-неонатологи спасли почти 3,5 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 191 с экстремальной и очень низкой массой тела — менее 1,5 кг», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Подмосковье создана трехуровневая система родовспоможения, в том числе работают 6 перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии, где оказывается высококвалифицированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.