В Подмосковье спасли 188 новорожденных с экстремально низкой массой тела

В этом году в Московской области врачи-неонатологи спасли более 2,1 тыс. детей, появившихся на свет раньше срока, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой, необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока. Важно отметить, что каждый спасенный малыш — это результат работы не только новейшего оборудования, а, в первую очередь, большой команды настоящих профессионалов своего дела. С начала года в регионе врачи спасли более 2,1 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 188 — с экстремально низкой массой тела — менее 1 кг», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Вес самого маленького новорожденного составил всего 450 граммов. Его выходили специалисты из Московского областного перинатального центра. В Подмосковье работает многоуровневая система родовспоможения, состоящая из 6 перинатальных центров, областного НИИ акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского и родильных домов, где беременные и новорожденные получают высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.