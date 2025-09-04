В Подмосковье спасли 170 новорожденных с экстремально низкой массой тела

В Московской области создана трехуровневая система родовспоможения, включающая в себя Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, 6 перинатальных центров и 24 роддома. Благодаря этому врачи могут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наши учреждения родовспоможения оборудованы современной медицинской техникой, а медицинский персонал обладает высокой квалификацией и огромным опытом. С начала это года в Подмосковье врачи-неонатологи спасли более 3,4 тыс. недоношенных детей, в том числе 170 с экстремальной низкой массой тела — менее 1,5 кг» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить более подробную информацию о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.