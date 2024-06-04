В Подмосковье спасли 140 младенцев с экстремальной и низкой массой тела с января

С начала года в Московской области врачи-неонатологи спасли почти 1,7 тыс. детей, появившихся на свет раньше срока, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившихся на свет раньше положенного срока. С начала года в регионе врачи спасли почти 1,7 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 140 с экстремальной и очень низкой массой тела — менее 1,5 кг», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Достичь таких результатов удалось благодаря работе 6 перинатальных центров, а также областного НИИ акушерства и гинекологии, и созданию в регионе трехуровневой системы родовспоможения, позволяющей женщинам и новорожденным получать своевременную и высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.